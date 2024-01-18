«Дефицит или политика?»: Названы причины сбоев в поставках лекарств в Россию

«Случаи, когда иностранные компании отказываются поставлять в Россию лекарства, единичные. В основном это отклики пандемии коронавируса. Два года фармпромышленность не справлялась с объемами, необходимыми для заболевших, и это вызвало дефицит даже в тех странах, где находятся компании-производители. Они перестают поставлять лекарства в Россию не из-за политических обстоятельств, а потому, что не могут произвести те же самые объемы», — сказала Неволина.

Вместе с тем, по ее словам, Россия успешно взяла курс на импортозамещение.

«Многие наши производители, видя проблемы с определенной номенклатурой тех или иных лекарственных препаратов, стараются их выпускать. Сложность в том, что не все препараты могут производиться в России по полному циклу, а субстанций не хватает во всем мире. Парадоксально, но повсеместно сейчас, например, наблюдается дефицит деконгестантов (препаратов от заложенности носа) именно в форме спрея, потому что нет насадок. Капли есть, просто у них не такие потребительские свойства, как у спреев», — добавила исполнительный директор союза.

Впрочем, заверила Неволина, беспокоиться не стоит — большинство фармпроизводителей, в том числе из недружественных государств, не нарушают обязательств по поставкам.

Не согласился с этим генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Он полагает, что перебои с поставками связаны именно с политической обстановкой.

«К сожалению, все слова о гуманности, о высокой миссии по здоровью пациентов показали свою ценность. Их часто произносили представители разных компаний — мол, они не за бизнес, а за здоровье. Но стало понятно, что экономика и политические силы сильнее, чем забота о пациентах. Никакими иными факторами, кроме этих двух, объяснить непоставку лекарств в Россию невозможно. Всем известен исчезнувший препарат для лечения диабета, который используется для похудения. Компания-производитель нарастила производство в мире в три раза в 2023 году, но в Россию его не поставляет: в приоритете поставки в другие страны. Хотя, конечно, это не повальная тенденция», — заявил Шуляк.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сочла успешным импортозамещение лекарств в 2023 году.

