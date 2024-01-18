Фарманалитик: Инфляция в аптеках не превысила 7%
Инфляция в аптечной рознице не превысила 7%, а потребители более охотно скупают дорогие препараты, сказал НСН Сергей Шуляк.
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что инфляция в аптечной рознице не превысила общероссийский показатель в 7%.
«Есть статистические методы, которые рассчитывают инфляционные показатели, которыми пользуются Росстат и специалисты во всем мире. Согласно им, инфляция в аптечной рознице не превысила общий показатель по России в 7%. Да, определенные препараты подорожали не на 7%, а на 50% и более. Это неоспоримый факт, потому что удлинился путь поставок, увеличились их сроки, есть проблемы с оплатами. Разумеется, все это повлияло на стоимость. Где-то и сами производители, видя сокращение присутствия конкурентов, повышают цены», — сказал Шуляк.
Аналитик обратил внимание на тенденцию употребления более дорогих лекарств.
«Мы видим, что рынок в упаковках падает, в рублях — растет. Помимо инфляции, наблюдается перераспределение потребления лекарственных препаратов в сторону более дорогих. Эта тенденция заметна давно. Так, если 20 лет назад самым популярным обезболивающим был анальгин, а в лидерах продаж были цитрамон и активированный уголь, то сейчас они уходят, их нишу занимают более современные лекарства», — добавил он.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова назвала итоги 2023 года для фармацевтической отрасли достаточно успешными.
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