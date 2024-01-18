«В аптеке безопаснее»: В отрасли рассказали, как не купить поддельное лекарство

«Если человек покупает лекарство в аптеке, то можно быть уверенным на 100%, что он не приобретет там фальсификат. В отличие от магазинов, в аптеках есть входной контроль, система качества, все проверяется. Что касается интернета, то сотрудники Росздравнадзора в круглосуточном режиме ищут сайты, где появляются нелегально ввезенные препараты. Может быть, какого-то потребителя они привлекут низкой ценой, но такие лекарства не проходили никакого контроля, в интернете есть риск купить фальсификат. Например, тот же “Оземпик” должен храниться при температуре до +8 градусов. Как его хранили, когда везли, как он подействует?» — сказала Неволина.

Эксперт добавила, что при покупке лекарств на маркетплейсе следует обращать внимание на продавца.

«Если указано ООО, то есть сомнения. Если же есть слово “аптека”, то, скорее всего, это витрина, представит препарат аптека. Сейчас много появилось лекарств, ввезенных из стран ЕАЭС, например, из Казахстана. Но их лучше не покупать, потому что мы не знаем, в каких условиях это везли», — отметила эксперт.

В свою очередь генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк напомнил о том, что в интернете есть приложение «Честный знак».

«На каждой упаковке лекарственного препарата в обязательном порядке есть дата-матрикс-код, на который вы наводите камеру смартфона и узнаете, был ли вообще произведен такой препарат», — пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство лекарственных препаратов в столице увеличилось почти в 2,5 раза за последние пять лет.

