Шуляк: Техническое оснащение фармпроизводства в России выше, чем в Европе
Россия за 10 лет смогла обогнать Европу по уровню технического оснащения фармацевтического производства, сказал НСН Сергей Шуляк.
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН отметил высокое качество выпускаемых в России препаратов.
«У нас сейчас фармпроизводство по уровню технического оснащения выше, чем в Европе, где производства строились 20-30 лет назад. Почти все они построены в России за последние 10 лет. Да, в госсегменте мы видим увеличение закупок импортных препаратов в денежном выражении, но это потому, что государство тратит все больше денег на самые современные препараты для лечения сложных заболеваний», — сказал Шуляк.
Эксперт также объяснил, с чего начинается импортозамещение лекарств в России.
«Импортозамещение начинается с субстанций. Политика государства сейчас — наладить их производство на территории России. В приоритете должны находиться субстанции для лекарств, назначаемых пациентам с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У нас мало разработок, но на объем вкладываемых денег у нас хорошие показатели по выходу новых продуктов. Ежегодно в России выпускается 250 новых брендов, а по SKU это еще больше. Кроме того, за последние восемь лет у нас обновилось порядка 70% лекарств, закупаемых в госсегменте для больниц», — заявил он.
Ранее Шуляк заявил, что перебои с поставками иностранных лекарств в Россию связаны с политическими и экономическими факторами.
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