Преснякова: Каждая четвертая аптека в отдаленных регионах закрылась за пять лет
Аптеки в труднодоступных, дальних регионах закрываются из-за снижения рентабельности аптечного бизнеса и уменьшения наценки на лекарства, сказала НСН Виктория Преснякова.
Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН посетовала на снижение рентабельности аптечного бизнеса и закрытие небольшие аптек в регионах.
«Рентабельность аптечного бизнеса падает в течение последних пяти лет. Наценка стала минимальной за последние три года, и это касается всех препаратов. У нас есть жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые вообще контролируются государством. При этом расходы аптек растут из-за логистики и закупок. В результате мы видим, что небольшие аптеки в независимой рознице, расположенные в основном в труднодоступных, дальних регионах, не справляются с ситуацией и уходят с рынка. За пять лет количество независимой розницы сократилось на 25%. Мы очень надеялись, что туда придет онлайн-торговля, Почта России, но туда ничего не приходит, и лекарственное обеспечение этих регионов остается большой проблемой», — заявила она.
Ранее генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что инфляция в аптечной рознице не превысила общероссийский показатель в 7%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru