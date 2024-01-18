Преснякова: Каждая четвертая аптека в отдаленных регионах закрылась за пять лет

«Рентабельность аптечного бизнеса падает в течение последних пяти лет. Наценка стала минимальной за последние три года, и это касается всех препаратов. У нас есть жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые вообще контролируются государством. При этом расходы аптек растут из-за логистики и закупок. В результате мы видим, что небольшие аптеки в независимой рознице, расположенные в основном в труднодоступных, дальних регионах, не справляются с ситуацией и уходят с рынка. За пять лет количество независимой розницы сократилось на 25%. Мы очень надеялись, что туда придет онлайн-торговля, Почта России, но туда ничего не приходит, и лекарственное обеспечение этих регионов остается большой проблемой», — заявила она.

Ранее генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что инфляция в аптечной рознице не превысила общероссийский показатель в 7%.

