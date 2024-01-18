В России сочли успешным импортозамещение лекарств в 2023 году
Российская фармацевтическая отрасль успешно преодолела 2023 год, решаются задачи импортозамещения, однако имеют место некоторые нарушения логистических цепочек и перебои с препаратами, сказала НСН Виктория Преснякова.
Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН назвала итоги 2023 года для фармацевтической отрасли достаточно успешными.
«Успешно решаются задачи импортозамещения, включая производство субстанций, оптимизацию логистических цепочек и развитие аптечного рынка. Вместе с тем стоимость лекарств, исходя из сложившейся ситуации, несколько подросла, однако аптеки постарались нивелировать негативные последствия для потребителя, уменьшив наценку», — сказала Преснякова.
При этом собеседница НСН указала и на ряд негативных моментов.
«Имели место нарушения логистических цепочек, перебои в присутствии препаратов — какие-то появлялись, какие-то исчезали. У нас поменялось очень много лекарственных средств, некоторые из них ушли с рынка. Хоть это и постоянный процесс, ротация происходит всегда, но в 2023 году это было заметно сильнее. Также аналитики заявляют, что есть десять иностранных компаний, на которых сказались логистические вопросы, политическая ситуация. Хотя лекарства не попадают под санкции, мы столкнулись с тем, что иностранные представители уменьшают инвестиции в российский рынок. В целом, повторюсь, российская промышленность работает на импортозамещение, и достаточно успешно», — отметила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство лекарственных препаратов в столице увеличилось почти в 2,5 раза за последние пять лет.
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