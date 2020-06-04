9.06.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция председателя правления Независимого профсоюза актёров театра и кино Дениса Кириса на тему: «Театр и кино в период пандемии»

Два с лишним месяца домашнего карантина из-за вспышки коронавируса. Кинотеатры и театральные площадки закрыты. Актеры остались взаперти в своих квартирах и домах. Четыре стены вместо полного зала зрителей и самопробы на камеру телефона вместо полноценного кастинга на съемочной площадке. Театры терпят убытки, так, Мариинский театр официально заявил, что в связи с пандемией потерял уже более 1 млрд рублей доходов.

Когда в России планируют возобновить свою работу театры?

Как в период пандемии проходят съемки фильмов?

Как соблюсти актерам на сцене «масочный режим» и социальную дистанцию?

Как актеры театра и кино выживают на самоизоляции?

Участник пресс-конференции:

- Председатель правления Независимого Профсоюза Актёров Театра и Кино, заместитель председателя комиссии по развитию культуры и сохранению духовного развития Общественной палаты РФ Денис Кирис.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме (аккредитация не ведется) У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8 (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира.

спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции. Запрос отправляется на почту otsurikov@nsn.fm или по тел. 8-916-107-77-34



