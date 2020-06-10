Панин отказался идти в тюрьму вместо Ефремова
В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция актёров Алексея Панина и Никиты Джигурды на тему «Театр и кино в период пандемии».
Панин в беседе рассказал свою позицию относительно инцидента с актером Михаилом Ефремовым, которому грозит срок до 12 лет лишения свободы в связи с аварией на Смоленской площади. Актер заявил, что не готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым.
«Я не помню, как я вчера это брякнул. Я не могу с ним понести наказание, потому что у меня есть дочка. Если выбирать между Ефремовым и дочкой я, при всей моей любви к Мише, [выберу дочку]. Я с горяча это брякнул. Но вчера позвонил Джигурде, Олегу Комарову, кому-то еще, чтобы, действительно, что-то сделать, чтобы Мишу не посадили», - пояснил свое более раннее заявление Панин.
При этом он считает, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму.
«Я считаю, что про Мишу Ефремова, когда мы с вами помрем лет через 50, будут говорить, как про одного из немногих, что он великий артист. Нас забудут, а про него вспомнят, как про Высоцкого. Я считаю, что его нельзя сажать в тюрьму. Это понятно, что у этого человека есть родственники, что это [известность и талант] его не оправдывают, что все очевидно, но Миша Ефремов это тот человек, которого нельзя [сажать]… Наверное, иногда известные артисты забывают, что они такие же, как зрители. Я в голове своей не могу переварить, что Мише могут впаять [срок]», - высказал мнение собеседник НСН.
При этом, Алексей Панин признался, что и сам садился в опьянении за руль и попадал в аварии.
«У меня был роман с Мариной Александровой, она улетела в Рим со своей подружкой артисткой Ломоносовой. А я пьяный на ее RAW4 чуть подальше, где Миша врезался, лоб в лоб влетел в человека. Машина была всмятку, я до сих пор Марине Александровой должен денег. Потом приехал к Казанцеву в 6 утра, это бывший начальник ГАИ города Москвы, и меня каким-то чудом пропустили. Казанцев послал меня к чертовой матери, хотя мы были знакомы. Наказания – разбитая машина Марины Александровой… Мне повезло, что во всех моих авариях, в которые я по пьянке попадал, меня проносило. Сейчас у меня отобрана машина», - заключил Панин.
Напомним, в связи с аварией, которая произошла вечером 8 июня, возбуждено уголовное дело – нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п.»а» ч.4 ст.264УК РФ). Автомобиль актера Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель второй машины скончался в больнице, сам актер не пострадал.
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