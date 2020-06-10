Панин отказался идти в тюрьму вместо Ефремова

В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция актёров Алексея Панина и Никиты Джигурды на тему «Театр и кино в период пандемии».

Панин в беседе рассказал свою позицию относительно инцидента с актером Михаилом Ефремовым, которому грозит срок до 12 лет лишения свободы в связи с аварией на Смоленской площади. Актер заявил, что не готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым.

«Я не помню, как я вчера это брякнул. Я не могу с ним понести наказание, потому что у меня есть дочка. Если выбирать между Ефремовым и дочкой я, при всей моей любви к Мише, [выберу дочку]. Я с горяча это брякнул. Но вчера позвонил Джигурде, Олегу Комарову, кому-то еще, чтобы, действительно, что-то сделать, чтобы Мишу не посадили», - пояснил свое более раннее заявление Панин.

При этом он считает, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму.

«Я считаю, что про Мишу Ефремова, когда мы с вами помрем лет через 50, будут говорить, как про одного из немногих, что он великий артист. Нас забудут, а про него вспомнят, как про Высоцкого. Я считаю, что его нельзя сажать в тюрьму. Это понятно, что у этого человека есть родственники, что это [известность и талант] его не оправдывают, что все очевидно, но Миша Ефремов это тот человек, которого нельзя [сажать]… Наверное, иногда известные артисты забывают, что они такие же, как зрители. Я в голове своей не могу переварить, что Мише могут впаять [срок]», - высказал мнение собеседник НСН.