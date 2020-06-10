Панин развеял образ Джигурды
В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция актёров Алексея Панина и Никиты Джигурды на тему «Театр и кино в период пандемии». На два с лишним месяца актеры остались взаперти в своих квартирах и домах из-за самоизоляции в связи с коронавирусом. Однако, некоторые из них не заканчивали работу даже на карантине. Российский актер Алексей Панин рассказал о работе над фильмом «Я вернулся» и о роли Никиты Джигурды в эфире НСН.
«Джигурда это образ, который все воспринимают по каким-то ток-шоу и желтой прессе. Джигурда потрясающий артист, с ним работать это одно удовольствие… Людям, к сожалению, всем нужен скандал, хайп, а Джигурда очень потрясающий артист. Он столько творческого привнес [в фильм]. Каждое общение с Никитой по творчеству – это подарок», - пояснил Панин.
Ранее на Instagram-страничке актера Алексея Панина появился официальный трейлер его художественного фильма "Я вернулся", съемки которого проходили в Саратове.
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