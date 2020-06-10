Панин развеял образ Джигурды

«Джигурда это образ, который все воспринимают по каким-то ток-шоу и желтой прессе. Джигурда потрясающий артист, с ним работать это одно удовольствие… Людям, к сожалению, всем нужен скандал, хайп, а Джигурда очень потрясающий артист. Он столько творческого привнес [в фильм]. Каждое общение с Никитой по творчеству – это подарок», - пояснил Панин.

Ранее на Instagram-страничке актера Алексея Панина появился официальный трейлер его художественного фильма "Я вернулся", съемки которого проходили в Саратове.



