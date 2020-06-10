Панин рассказал, почему ушел с похорон Кокшенова

«Приезжаю на похороны, стоит стая журналистов – человек 15. Ни одного артиста, ни одного! Никого с Мосфильма! Кроме Бориса Васильевича Токарева. Захожу, стоит Васин – известный аферист в театральном мире. Такие аферисты приносят продюсерам деньги, потому что они продают двойные билеты. Первое, что меня возмутило, что Васин стоит и плачет, со слезами на глазах пытается говорить долгие и нудные монологи. Я молчу. Потом выходит Токарев. Потом я уже не сдержался – я вышел и сказал, что я очень любил Михаила Михайловича, он был офигенным человеком, но жестким режиссером. Не могу я врать, как они все. И в этот момент Токарев говорит мне: «Леша, выйди отсюда». Он не выгонял меня, я просто не мог смотреть на это лицемерие и вышел», - объяснил ситуацию Панин.

Напомним, прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым состоялось в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом Кокшенова захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, вблизи к могиле писателя Николая Гоголя. О смерти 83-летнего артиста стало известно 5 июня. По словам его супруги Натальи Лепехиной он умер в частной клинике в подмосковье от последствий инсульта.

