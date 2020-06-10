Джигурда вызывал Соловьева на ринг
В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция актёров Алексея Панина и Никиты Джигурды на тему «Театр и кино в период пандемии».
Однако, спикеры в ходе беседы затронули и другие вопросы. Так, большое внимание было уделено ситуации Михаила Ефремова, автомобиль которого выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель второй машины скончался в больнице. Эта тема обширно муссируется в прессе, в том числе и на федеральных каналах.
«Это трагедия! Произошла трагедия! Но, когда я смотрю, что делает вечерний мудозвон, пардон, Владимир Соловьев – говорит: «Ты убийца». Ты чего, Володя? Я тебя на ринг вызывал еще в середине прошлого месяца. Ты трус. Выйди! Ты в своих эфирах гонишь такое, за десятую часть чего людям в глубинках штрафы выписывают. Ты оскорбляешь уважаемых людей. Ты супер профессионал, но ты взял на себя роль не талантливого и крутого пропагандиста, а роль подлеца, которого я 150 лет назад на дуэль вызвал бы и, ты бы не отмазался, как делаешь сейчас, размахивая в интернете кулаками, наезжаешь на Василия Уткина. Ты на меня наедь по пацански и покажи свой класс! У тебя весовая категория на 20 кг больше. Я вызываю тебя всенародно на ринг. И говорю, что я уделаю тебя со всеми твоими поясами и со всем твоим гадким стилем», - высказался в эфире НСН Никита Джигурда.
Ранее НСН сообщала, что Панин отказался идти в тюрьму за Ефремова.
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