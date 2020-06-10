Джигурда вызывал Соловьева на ринг

«Это трагедия! Произошла трагедия! Но, когда я смотрю, что делает вечерний мудозвон, пардон, Владимир Соловьев – говорит: «Ты убийца». Ты чего, Володя? Я тебя на ринг вызывал еще в середине прошлого месяца. Ты трус. Выйди! Ты в своих эфирах гонишь такое, за десятую часть чего людям в глубинках штрафы выписывают. Ты оскорбляешь уважаемых людей. Ты супер профессионал, но ты взял на себя роль не талантливого и крутого пропагандиста, а роль подлеца, которого я 150 лет назад на дуэль вызвал бы и, ты бы не отмазался, как делаешь сейчас, размахивая в интернете кулаками, наезжаешь на Василия Уткина. Ты на меня наедь по пацански и покажи свой класс! У тебя весовая категория на 20 кг больше. Я вызываю тебя всенародно на ринг. И говорю, что я уделаю тебя со всеми твоими поясами и со всем твоим гадким стилем», - высказался в эфире НСН Никита Джигурда.

Ранее НСН сообщала, что Панин отказался идти в тюрьму за Ефремова.

