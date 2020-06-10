Панин: Мы променяли Киркорова на Джигурду

В пресс-центре НСН прошла ОНЛАЙН пресс-конференция актёров Алексея Панина и Никиты Джигурды на тему «Театр и кино в период пандемии». На два с лишним месяца актеры остались взаперти в своих квартирах и домах из-за самоизоляции в связи с коронавирусом. Четыре стены вместо полного зала зрителей и самопробы на камеру телефона вместо полноценного кастинга на съемочной площадке. Однако, некоторые из них не заканчивали работу даже на карантине. Российский актер Алексей Панин поведал о работе над фильмом «Я вернулся». В эфире НСН он рассказал, почему пришлось заменить песню Киркорова на Джигурды.

{{related_post_L2nYO6VKX}}

«С Киркоровым очень интересная история произошла. Встретились с Филиппом, спрашиваю взять его песню, он отвечает - «Бери». Но так как кино делалось два года, а по правам сейчас есть какое-то агентство, с которым многие артисты подписали договора, то получилось, что друзья-артисты мне песню отдали, а агентство требует денег. Так как у меня продюсеры не очень богатые люди, они отказались платить Киркорову. А Киркоров даже не знал. Это песня «Диско партизаны» принадлежит зарубежному автору, это кавер версия, где Филипп перепел чужую песню, но он за это заплатил. Поэтому мы заменили песню Киркорова на песню Джигурды» - рассказал Панин.

Ранее в эфире НСН Панин развеял образ Джигурды.

