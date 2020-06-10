В пресс-центре НСН Андрей Панин расскажет о влиянии пандемии на театр и кино

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась ОНЛАЙН пресс-конференция актёров Алексея Панина и Никиты Джигурды на тему «Театр и кино в период пандемии».

На два с лишним месяца актеры остались взаперти в своих квартирах и домах из-за самоизоляции в связи с коронавирусом. Четыре стены вместо полного зала зрителей и самопробы на камеру телефона вместо полноценного кастинга на съемочной площадке. Кинотеатры и театры терпят убытки. Например, Мариинский театр официально заявил, что в связи с пандемией потерял уже более 1 млрд рублей доходов.