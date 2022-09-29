30.09.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Суициды и антидепрессанты. Как справиться с тревогой из-за СВО и частичной мобилизации?»



В России на фоне объявления частичной мобилизации, по сообщениям СМИ, участились случаи опасных инцидентов вплоть до суицида. Резонансным стало самосожжение мужчины в Рязани, поджоги военкоматов в нескольких регионах России, обстрелы школ и т.д. Эксперты сообщают о том, что также резко вырос спрос на антидепрессанты.

С 15 августа по 11 сентября 2022 года россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков, чем за тот же период годом ранее. Всего за это время граждане купили свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов, потратив на это почти 1,5 млрд рублей. Примечательно, что в Туле продажи антидепрессантов и успокоительных препаратов выросли среди мужчин. По словам фармацевтов, работающих в аптеках, одной из причин возросшей тревожности является частичная мобилизация в России



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

как избавиться от панических атак из-за мобилизации?

насколько можно подготовить себя морально к мобилизации?

как себя вести родным мобилизованных мужчин?

есть ли народные средства, которыми можно избавиться от депрессии?

какие лекарства сегодня входят в топ-3 от депрессии?





Участники пресс-конференции:

врач-психиатр, врач-психотерапевт, астролог Сергей Нурисламов;

врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

