«Мстят детям»: Психиатр призвал исследовать убийц и педофилов

Люди с травмами из детства могут мстить именно детям в рамках своего психоза, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт Сергей Нурисламов в пресс-центре НСН.

«Внутри человека формируется стресс и невроз, в котором человек пребывает как в клетке. Бывает, что у человека, которому причинили травму в детстве, в этом неврозе фигурируют дети, потому что он из-за них испытывал этот дискомфорт и негатив. Он не может вылить свою ненависть на взрослых людей. К этому вопросу надо подходить серьезно. Я бы, например, не убивал педофилов, нам нужно исследовать таких людей», - рассказал он.

Психологические службы должны быть готовы оказывать помощь людям, которые участвуют в военных действиях, заявил ранее врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.

