«От неврозов до депрессии»: 30% населения имеют психическую патологию
Юрий Вяльба отметил, что это характерно и для американского общества, и для российского.
У 30% населения есть та или иная психическая патология, заявил врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.
«По американской статистике, 30% населения имеют психическую патологию, начиная с неврозов, депрессии и кончая психическим заболеванием. Эта статистика адекватна и для нашей страны, так как мы являемся частью западной цивилизации, психологии», - отметил он.
Психологические службы должны быть готовы оказывать помощь людям, которые участвуют в военных действиях, заявил ранее врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.
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