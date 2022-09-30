«От неврозов до депрессии»: 30% населения имеют психическую патологию

У 30% населения есть та или иная психическая патология, заявил врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.

«По американской статистике, 30% населения имеют психическую патологию, начиная с неврозов, депрессии и кончая психическим заболеванием. Эта статистика адекватна и для нашей страны, так как мы являемся частью западной цивилизации, психологии», - отметил он.

Психологические службы должны быть готовы оказывать помощь людям, которые участвуют в военных действиях, заявил ранее врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.

