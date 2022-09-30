Психотерапевт назвал причины «весеннего обострения»

Руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба отметил, что это связано с активностью планеты и энергией. 

Врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН объяснил, почему тревожные состояния обостряются осенью.

«Самый активный период в моей практической деятельности врача-психотерапевта – это весна и осень, подъем заболеваемости, обострение тревожных состояний. Это связано с активностью нашей планеты и солнцем. Живая материя активизируется, когда ее недостаточно, происходят проблемы», - отметил он.

Психологические службы должны быть готовы оказывать помощь людям, которые участвуют в военных действиях, заявил ранее врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ПсихиатрияПсихологи
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