Психотерапевт назвал причины «весеннего обострения»

Врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН объяснил, почему тревожные состояния обостряются осенью.

«Самый активный период в моей практической деятельности врача-психотерапевта – это весна и осень, подъем заболеваемости, обострение тревожных состояний. Это связано с активностью нашей планеты и солнцем. Живая материя активизируется, когда ее недостаточно, происходят проблемы», - отметил он.

Психологические службы должны быть готовы оказывать помощь людям, которые участвуют в военных действиях, заявил ранее врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.

