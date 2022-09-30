«Тревога от мам и жен»: Психиатр объяснил рост суицидальных настроений в обществе

Жены зачастую нагнетают обстановку в семье в сложных ситуациях, что приводит к расшатыванию психики домочадцев, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.

«Я часто сталкиваюсь в своей работе, когда массу тревог несут мамы, жены, повышая градус беспокойства, провоцируя, требуя срочного принятия решения. Мужчины у нас не всегда способны эти решения принимать. Суицидальная тенденция – это прообраз отчаяния, абсолютной безнадеги. Человек, который не имеет навыков взаимодействия со своими чувствами яркими, может отреагировать по-разному», - рассказал он.

С 15 августа по 11 сентября 2022 года россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков, чем за тот же период годом ранее. Всего за это время граждане купили свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов, потратив на это почти 1,5 млрд рублей.