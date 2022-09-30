«Алкоголизм и наркомания»: Врач призвал оказывать психологическую помощь военным

Психологические службы должны быть готовы оказывать помощь людям, которые участвуют в военных действиях, заявил врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.

«Ссылаясь на общество других держав, которые воевали, на ту же Америку, там большая проблема была с людьми, которые прошли военные действия, так называемый посттравматический синдром – люди пережили смерть товарища, пережили тяжелые ранения, видели множества смертей. Это потом начинается сказываться – депрессия, наркомания, алкоголизм. Конечно, психологическая служба должна быть к этому готова, оказывать помощь людям, которые прошли военные действия», - рассказал он.

Жены зачастую нагнетают обстановку в семье в сложных ситуациях, что приводит к расшатыванию психики домочадцев, заявил ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.

