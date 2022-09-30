«Алкоголизм и наркомания»: Врач призвал оказывать психологическую помощь военным
Руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба отметил, что серьезные проблемы наблюдаются у людей, которые прошли военные действия.
Психологические службы должны быть готовы оказывать помощь людям, которые участвуют в военных действиях, заявил врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.
«Ссылаясь на общество других держав, которые воевали, на ту же Америку, там большая проблема была с людьми, которые прошли военные действия, так называемый посттравматический синдром – люди пережили смерть товарища, пережили тяжелые ранения, видели множества смертей. Это потом начинается сказываться – депрессия, наркомания, алкоголизм. Конечно, психологическая служба должна быть к этому готова, оказывать помощь людям, которые прошли военные действия», - рассказал он.
Жены зачастую нагнетают обстановку в семье в сложных ситуациях, что приводит к расшатыванию психики домочадцев, заявил ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+37 286 / сут.
Умерли
387 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+61 225 / сут.
- Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни
- В ЕС заявили о непризнании референдумов по присоединению к России новых территорий
- NBC: США введут санкции против России за присоединение новых регионов
- Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися средствами
- Путин процитировал Иисуса Христа
- Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей
- Путин: Мир вступил в период революционных трансформаций
- Путин: За нами правда, за нами Россия
- Путин: у России ценности другие, чем у Запада
- Путин: Англосаксы организовали взрывы на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru