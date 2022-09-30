«Экстремальная ситуация»: 260 миллионов человек в мире страдают депрессией
Руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба отметил, что сейчас в России ситуация может ухудшиться.
В России на фоне частичной мобилизации возможен всплеск психиатрических заболеваний, заявил врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.
«По статистике ВОЗ 2020 года, 260 миллионов человек страдают депрессией, суицидов 800 тысяч ежегодно, из них больше половины приходится на возраст от 19 до 29 лет. Это мировая тенденция, это не только в России. Конечно, сейчас в России экстремальная ситуация для общества, это явление есть», - отметил он.
По его словам, государство и общество должно быть к этому готово, нужны специалисты.
С 15 августа по 11 сентября 2022 года россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков, чем за тот же период годом ранее. Всего за это время граждане купили свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов, потратив на это почти 1,5 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru