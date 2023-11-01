02.11.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ставки повышены, спрос падает: Как изменится рынок недвижимости до конца года»

Спрос на льготную ипотеку в октябре упал на 10%. Недвижимость для россиян перестала быть самым популярным вариантом инвестирования. В сложившейся ситуации люди предпочитают класть деньги на депозит (таковых, согласно опросу, 26%), приобретать валюту (20,7%) или облигации (17,2%). Готовы купить недвижимость лишь 16,8% опрошенных.

Напомним, что с 20 октября кабмин повысил требование к минимальному первоначальному взносу с 15% до 20%. В кредитной организации добавили: еще одна причина — рост ставок на рынке. За последние три месяца ключевая ставка поднялась вдвое (с 7,5 до 15%), вслед за ней увеличились также проценты по вкладам, где стало выгоднее держать деньги. К тому же, банки в России начали отказывать в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям из-за выросшей ключевой ставки Центробанка. В результате почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какая динамика изменения цен на недвижимость?

На сколько охотно сегодня россияне берут ипотеку?

Сколько новых объектов недвижимости появляется на российском рынке сегодня?

Какие новые тренды недвижимости можно отметить в этом году?

Какой инструмент стимулирования продаж оказался самым эффективным в 2023 году?

Каких сюрпризов ждать от застройщиков?

Какие стратегии будут наиболее эффективны среди инвесторов во второй половине 2023 года?

Участники пресс-конференции:

вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;

эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

