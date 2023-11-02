«Потрясения для рынка»: Квартиры подешевеют после Нового года из-за ограничений ЦБ

«Рынок консервативный, люди медленно меняют свою точку зрения. Они наблюдают инфляцию и ждут ее в будущем. Это все давит на психику, из-за чего люди медленно адаптируются к изменениям на рынке, поэтому рост цен на квартиры замедляется, но незначительно. До Нового года снижение цен не будет точно. Может быть, будет замедление роста или его остановка. А вот со следующего года цены могут снижаться, если тренд высокой ключевой ставки будет сохраняться длительное время. В принципе ипотеки составляют 80% сделок. Понятно, что инфляцию разгоняют низкие ставки по ипотеке на первичном рынке, рост доходов людей в сфере оборонки. Мы видим снижение спроса, который пока на ценах никак не отразился. Риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам», - сказал собеседник НСН.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

