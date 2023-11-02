«Нестандартная ситуация»: Возвращение релокантов оживило рынок аренды жилья

«Ситуация довольно интересная, нестандартная. Обычно на рынке аренды жилья проявляются сезонные тренды: в августе-начале сентября наблюдается повышенные спрос, растут ставки, так как приближается активный сезон. В этом году спрос начал увеличиваться не в сезон, а уже с весны-начала лета. Это произошло из-за нескольких факторов: рост цен и рост ставок по ипотеке, соответственно, переток с рынка купля-продажи на рынок аренды, возвращение релокантов, прекращение практики удаленной работы. Все эти факторы наложились друг на друга, в итоге спрос в этом году увеличивался дольше и сильнее, а в некоторых городах России и до сих пор продолжается рост ставок по ипотеке, что является очень нестандартной ситуацией», - сказала собеседница НСН.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

