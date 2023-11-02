«Падение на 20%»: Спрос на льготную ипотеку снизился после серьезных рекордов

«В целом в сентябре было выдано 240 тысяч ипотек, это рекордный показатель, превышающий показатель августа на 10%. Рост наблюдался как на первичном, так и на вторичном рынке. В Москве в сентябре было около 17 тысяч сделок на вторичке, в августе же было 17,5 тысяч. Получается, небольшое падение спроса есть, но он все равно выше доажиотажного периода. По просмотрам на нашем сайте уже есть данные за октябрь. Мы наблюдаем падение на 10-15%. Крупные банки говорят о падении спроса даже на льготную ипотеку на 10-20% на первичке. Это может быть связано с ужесточениями условий выдачи таких ипотек», - сказала собеседница НСН.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

