«Наметился тренд»: Россиянам стали чаще отказывать в выдаче ипотеки
Банки стали чаще отказывать в выдаче ипотеки не только по старым ставкам, но и по новым, заявил НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявил, что причиной участившихся отказов россиянам в выдаче ипотеки стала попытка банков серьезнее оценивать заемщика.
«Банки уже начали отказывать в выдаче ипотеки по ранее согласованной ставке. Более того, банки стали в принципе отказывать в выдаче ипотеки даже по новым ставкам. Тренд наметился. Мне кажется, это более жесткий контроль за оценкой заемщиков, попытка выдать ипотеку тем заемщикам, которые справятся с такой кредитной нагрузкой», - сказал собеседник НСН.
Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru