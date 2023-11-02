«Наметился тренд»: Россиянам стали чаще отказывать в выдаче ипотеки

«Банки уже начали отказывать в выдаче ипотеки по ранее согласованной ставке. Более того, банки стали в принципе отказывать в выдаче ипотеки даже по новым ставкам. Тренд наметился. Мне кажется, это более жесткий контроль за оценкой заемщиков, попытка выдать ипотеку тем заемщикам, которые справятся с такой кредитной нагрузкой», - сказал собеседник НСН.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

