«Смелые застройщики»: Цены на квартиры растут, несмотря на снижение спроса

«В первом полугодии 2023 года цены на первичке стагнировали. В Москве, например, выросли всего на 4% за полгода, в Санкт-Петербурге – менее чем на 1%, но во втором полугодии рост цен активизировался, так как вырос спрос. Повышение спроса стимулировали льготная, семейная, IT и другие ипотеки. Застройщики стали смелее: если вырос спрос, значит они могут индексировать цены. На вторичном рынке сейчас цены тоже растут, что немного удивительно, потому что спрос на вторичном рынке снижается из-за роста ставок по ипотеке. Так как ставки выросли, ипотека стала дорогой для покупателей, спрос упал. По идее, рост цен на жилье должен замедляться, но пока этого не происходит, так как цены продолжают расти инерционно. До конца года темпы роста цен замедлятся, а вот что будет дальше – зависит от ставок», - сказала собеседница НСН.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

