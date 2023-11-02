«Смелые застройщики»: Цены на квартиры растут, несмотря на снижение спроса
К концу года рост цен на квартиры замедлится, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
На сегодняшний день спрос на покупку квартир упал, однако цены расти не прекращают, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
«В первом полугодии 2023 года цены на первичке стагнировали. В Москве, например, выросли всего на 4% за полгода, в Санкт-Петербурге – менее чем на 1%, но во втором полугодии рост цен активизировался, так как вырос спрос. Повышение спроса стимулировали льготная, семейная, IT и другие ипотеки. Застройщики стали смелее: если вырос спрос, значит они могут индексировать цены. На вторичном рынке сейчас цены тоже растут, что немного удивительно, потому что спрос на вторичном рынке снижается из-за роста ставок по ипотеке. Так как ставки выросли, ипотека стала дорогой для покупателей, спрос упал. По идее, рост цен на жилье должен замедляться, но пока этого не происходит, так как цены продолжают расти инерционно. До конца года темпы роста цен замедлятся, а вот что будет дальше – зависит от ставок», - сказала собеседница НСН.
Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вильфанд: предстоящей зимой в Центральной России ожидаются колебания температур
- Путин ратифицировал подписанный с Индонезией договор о выдаче преступников
- В России запретили менять объем упаковки ряда продуктов первой необходимости
- Nestle внесли в украинский список «спонсоров войны»
- С Крымского моста в Москве упала 20-летняя девушка
- Оскорбивший мусульман Журавель заявил, что изучает Коран
- Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
- Захарова: Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа
- В «Лаборатории Касперского» предупредили о шпионском моде для WhatsApp
- СМИ: В Израиле допускают выезд лидеров ХАМАС в обмен на заложников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru