«Более 50% рынка»: Интерес россиян к строительству дома вырос в 10 раз

Число ипотек для строительства частного дома выросло в 10 раз, заявил НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявил, что на рынке жилья больше половины - частные дома.

«Падение на 20%»: Спрос на льготную ипотеку снизился после серьезных рекордов

«В небольших городах с населением меньше 500 тысяч рынок индивидуального элитного жилья успешно конкурирует с многоэтажными элитными домами, так как за те же деньги можно получить продукт лучше. Надо сказать, что на рынке жилья более 50% - индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Мне непонятно, почему мы не поддерживаем ИЖС. Последние годы субсидирование именно ИЖС позволило показать интерес россиян к такому строительству. Количество выданных ипотек на строительство ИЖС выросло в 10 раз», - сказал собеседник НСН.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РоссиянеНедвижимостьСтроительствоИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры