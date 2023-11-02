«Более 50% рынка»: Интерес россиян к строительству дома вырос в 10 раз

«В небольших городах с населением меньше 500 тысяч рынок индивидуального элитного жилья успешно конкурирует с многоэтажными элитными домами, так как за те же деньги можно получить продукт лучше. Надо сказать, что на рынке жилья более 50% - индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Мне непонятно, почему мы не поддерживаем ИЖС. Последние годы субсидирование именно ИЖС позволило показать интерес россиян к такому строительству. Количество выданных ипотек на строительство ИЖС выросло в 10 раз», - сказал собеседник НСН.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

