11.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Справедливость для всех: Какая идеология нужна России?»

Президент Владимир Путин, выступая 28 ноября на заседании Всемирного русского народного собора, объединившего представителей Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, заявил о необходимости построения справедливого общества в России.

«Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит, быть справедливым», - подчеркнул президент.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Возможно ли развитие справедливого общества в России в сложных условиях санкций и западного давления?

Нужна ли стране стратегия развития и государственная идеология?

Какие меры государства должны обеспечить одновременный экономический рост и социальное благополучие граждан?

Достаточно ли средств в бюджете на эти цели?

Как построить крепкий межнациональный мир?

Как миграционные проблемы влияют на межнациональное благополучие сегодня?

Участник пресс-конференции:

• Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

