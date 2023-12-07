11.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Справедливость для всех: Какая идеология нужна России?»
Президент Владимир Путин, выступая 28 ноября на заседании Всемирного русского народного собора, объединившего представителей Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, заявил о необходимости построения справедливого общества в России.
«Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит, быть справедливым», - подчеркнул президент.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Возможно ли развитие справедливого общества в России в сложных условиях санкций и западного давления?
- Нужна ли стране стратегия развития и государственная идеология?
- Какие меры государства должны обеспечить одновременный экономический рост и социальное благополучие граждан?
- Достаточно ли средств в бюджете на эти цели?
- Как построить крепкий межнациональный мир?
- Как миграционные проблемы влияют на межнациональное благополучие сегодня?
Участник пресс-конференции:
• Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8