Депутат Семигин оценил планы «Справедливой России» поддержать выдвижение Путина
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин признался, что лучшего кандидата сегодня нет.
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от партии «Справедливая Россия» Геннадий Семигин в пресс-центре НСН оценил планы партии поддержать выдвижение Владимира Путина в президенты.
«Наша партия, сопредседателем которой я являюсь, для себя уже приняла решение поддержать выдвижение Владимира Путина. 23 декабря состоится съезд партии, на котором – я абсолютно убежден, что он будет выдвинут и поддержан нашей партией. Я лично считаю, что это правильно. Я всегда за конкуренцию. Будут и другие достойные кандидаты, часть из них – известные люди… Тем не менее, в сегодняшней обстановке лучшего кандидата, чем президент Путин, нет. У него есть реальная возможность продвинуть страну вперёд», - отметил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН представил основные идеи документа «Стратегия развития России».
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