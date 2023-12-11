Депутат Семигин оценил планы «Справедливой России» поддержать выдвижение Путина

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от партии «Справедливая Россия» Геннадий Семигин в пресс-центре НСН оценил планы партии поддержать выдвижение Владимира Путина в президенты.

«Наша партия, сопредседателем которой я являюсь, для себя уже приняла решение поддержать выдвижение Владимира Путина. 23 декабря состоится съезд партии, на котором – я абсолютно убежден, что он будет выдвинут и поддержан нашей партией. Я лично считаю, что это правильно. Я всегда за конкуренцию. Будут и другие достойные кандидаты, часть из них – известные люди… Тем не менее, в сегодняшней обстановке лучшего кандидата, чем президент Путин, нет. У него есть реальная возможность продвинуть страну вперёд», - отметил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН представил основные идеи документа «Стратегия развития России».



