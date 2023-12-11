«Возбуждены дела!»: Депутат Семигин о фейковом посте в поддержку сына Кадырова

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН сообщил, что нарушителей, которые взломали сайт «Патриотов России» и разместили пост в поддержку сына главы Чечни, ждет наказание.

«Когда взломали сайт «Патриотов России», поставили провокационную лживую статью и по всему интернету гоняли, нанося удар по нашим воинам, разжигая межнациональную рознь, нанося удар по репутации движения… Это происходило в десятках интернет-ресурсов, и все решили, что это будет безнаказанно. Но: возбуждены уголовные дела, и будут иски ко всем этим лицам, организациям, интернет-сообществу с очень серьезной ответственностью. За то, что ты пишешь, надо отвечать, особенно если хочется хайпа и тиражировать клевету», - подчеркнул он.

30 сентября на сайте его общественного движения «Патриоты России» появился пост в поддержку сына главы Чечни, избившего задержанного в СИЗО.

Позже Семигин заявил, что это была «диверсия» с целью дискредитировать «идеологию патриотизма». По словам политика, сайт был взломан и там появилось фейковое обращение, передает «Радиоточка НСН».

