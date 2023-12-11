Депутат Семигин: Патриотизм может лечь в основу государственной идеологии страны

В рамках идеологии патриотизма могут существовать и конкурировать различные другие идеологии, но это может стать фундаментом для страны, заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.



«Часто сегодня можно слышать про идеологию. Это одна из серьезных целей. Мы считаем, что России нужна всё-таки фундаментальная идеология. Это идеология патриотизма, на базе которой могут существовать и конкурировать различные другие идеологии – коммунистическая, социал-демократическая, либеральная - какие угодно. А вот сама идеология патриотизма – это не только любовь к Родине, уважение к нашей истории. Прежде всего, это выражение национальных государственных интересов, которое присутствует сегодня. А вот выражения народных интересов? С этим есть проблемы… Ну и пятый пункт – это активность наших граждан, патриотов с точки зрения изменений в стране, начиная с власти и заканчивая каждым гражданином. На наш взгляд, эти базовые позиции патриотизма могут лечь в основу, в том числе, государственной идеологии», - объяснил он.

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При этом, по его словам, ни одна идеология сегодня не может претендовать на монополию.

«Сегодня часто говорят об отмене статьи 13-й Конституции РФ… В этом нужно всем разбираться. Мы понимаем, что ни одна идеология не может претендовать на монополию… А вот патриотизм может – как фундамент, на основе которого развиваются все остальные идеологии», - подытожил он.

Сегодня, согласно Статье 13 Конституции РФ в России никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, в стране признается идеологическое многообразие.

