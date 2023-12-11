«Стать первыми!»: В Госдуме раскрыли суть «амбициозной» стратегии развития России

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН представил основные идеи документа «Стратегия развития России».

«Почему появился документ «Стратегия развития России»? Дело в том, что 70-80% россиян, согласно опросам, задаются вопросом, куда идет страна, какая стратегия развития, какая генеральная цель, что мы должны сделать на ближайшее десятилетие. Естественно в стране есть целый ряд стратегий по направлениям, есть целый ряд основ, а единого документа нет. Мы должны были ответить на все эти вопросы граждан. Мы ставим очень амбициозную генеральную задачу – сделать страну №1 в мире. Цель серьезная. Мы иногда ставили цель стать пятой экономикой в мире, например. Для выполнения этой цели нужна другая команда, другие документы, нужна другая система работы, чтобы выйти на мощный масштаб. Какова стратегия развития? Мы считаем, что мы должны построить государство и общество по новой модели – с точки зрения экономической, политической, правовой, социальной систем», - рассказал он.

При этом для достижения поставленной цели стране требуется рывок и прорыв, признал депутат.

«Чтобы достичь цели сделать Россию страной №1 в мире, нужна национальная идея. В нашем понимании – это российский национальный прорыв. Нацию нужно объединить и осуществить рывок. Россия не может развивать путем 1-3% ВВП. Самый нижний уровень – это 10-12% ВВП, когда мы будем настигать ведущие страны, такие как США и Китай, бурным ростом и развитие всех сфер государства и общества», - заключил он.

Ранее президент Владимир Путин, выступая 28 ноября на заседании Всемирного русского народного собора, объединившего представителей Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, заявил о необходимости построения справедливого общества в России.

