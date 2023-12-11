«Ложь и провокации!»: В Госдуме сообщили о коррупции в блогосфере

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН сообщил, что в блогосфере сегодня фиксируется коррупция, а аресты связаны с грубыми нарушениями законодательства.

«Пошла коррупция в блогосфере, пошло нарушение действующего законодательства: клевета, ложь, провокации, нарушение гражданско-правовых, уголовных статей… За это нужно отвечать. Сейчас аресты пошли, и аресты - правильные! Вы соблюдайте действующее законодательство – я бы тогда, например, таким блогерам помогал – финансово, организационно, оборудованием. А тех, кто действительно пишут правду, ставят острые вопросы, критикуют власть – и очень хорошо, что критикуют, когда по делу – вот этих блогеров надо защищать, им нужно помогать», - отметил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН представил основные идеи документа «Стратегия развития России».

