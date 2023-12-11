«Проблемы со здоровьем»: В Госдуме заявили, что россиянам недоступны качественные продукты
Геннадий Семигин заявил НСН, что государство должно вложить серьезные деньги в программы «Чистая вода» и «Чистый воздух».
Государству сегодня необходимо особое внимание уделять здоровью граждан, заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«Важный вопрос – укрепление здоровья. Со здоровьем у нас в стране проблема, начиная от детей и заканчивая подростками. Я уже не говорю о старших поколениях! Обычно все начинают говорить о медицине. А мы считаем, что государство должно вложить серьезные деньги в программы «Чистая вода», «Чистый воздух»… Также должны производиться доступные и качественные продукты. Когда говорят про ЗОЖ, все упоминают про воду и питание. Так давайте посмотрим на качество продуктов – на наличие в них пестицидов, нитратов и так далее… Доступны ли качественные продукты? Нет», - отметил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН представил основные идеи документа «Стратегия развития России».
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