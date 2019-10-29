29.10.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится круглый стол на тему: «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?»

В рамках нацпроекта «Экология» в России реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал». На ключевые задачи, в частности, строительство и модернизацию очистных сооружений, сохранение и воспроизведение уникальных водных биологических ресурсов в общей сложности будет направлено более 33 млрд. рублей. Но один из главных источников загрязнения озера являются вовсе не стройки, а простой бытовой мусор, который на берегу Байкала оставляют как местные жители, так и многочисленные туристы.

Согласно исследованию проекта «Сохраним Байкал», берега озера утопают в сигаретных фильтрах. Эковолонтёры каждый год убирают на Байкале сотни мешков мусора, ведут просветительскую работу с местными жителями и туристами, но этого недостаточно.

Как остановить загрязнение главного озера планеты? Какие усилия требуются от местных и федеральных властей, волонтеров и эко-активистов, чтобы принципиально изменить ситуацию? На эти и многие другие вопросы ответят участники круглого стола:

Участники круглого стола:

Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев;

Советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш;

Представитель Федерального агентства по туризму.

Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало круглого стола в 12:00



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