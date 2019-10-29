Главной проблемой Байкала назвали невежество туристов

Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?» в пресс-центре НСН заявил, что одной из главных проблем Байкала является обычный мусор, оставленный туристами.

«Большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе. Благодаря нашим информационным щитам и работе с туристическими базами туристов нужно осведомлять. Они должны знать о селективной системе сбора мусора, о том, что его вывозят не в лес, а о том, что он везётся на переработку. Иностранные туристы более ответственны, они лучше уберут мусор в карман, чем выкинут в неположенном месте», - рассказал Токарев.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» в России реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал». На ключевые задачи, в частности, строительство и модернизацию очистных сооружений, сохранение и воспроизведение уникальных водных биологических ресурсов в общей сложности будет направлено более 33 млрд. рублей. Но один из главных источников загрязнения озера являются вовсе не стройки, а простой бытовой мусор, который на берегу Байкала оставляют как местные жители, так и многочисленные туристы.

