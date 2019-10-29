«Дикие» туристы стали настоящим бичом Байкала
Заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев в эфире НСН рассказал о том, какие меры уже начали предпринимать для спасения самого глубокого озера планеты.
В рамках нацпроекта «Экология» в России реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал». На ключевые задачи, в частности, строительство и модернизацию очистных сооружений, сохранение и воспроизведение уникальных водных биологических ресурсов в общей сложности будет направлено более 34 млрд. рублей. Заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев в беседе с НСН рассказал о ключевых проблемах водоема, а также способах их решения. По его словам, фактором, который обострил ситуацию на Байкале стало повышенное внимание к региону со стороны так называемых «диких» туристов.
«Сейчас очень важный аспект – необходимо остановить замусоривание прибрежной территории со стороны туристов, поскольку Байкал сейчас является точкой притяжения для туристов целого ряда регионов. Люди едут на машинах, зачастую не организовано и, к сожалению, многие туристы не обладают высоким уровнем культуры поведения. Люди мусорят и не всегда за собой убирают. Тем более с развитием инфраструктуры нагрузка на Байкал резко выросла. Я повторюсь, что речь идет о неорганизованных и так называемых “диких” туристах», - рассказал он.
Будуев добавил, что немаловажным аспектом на пути борьбы за чистоту Байкала является контроль за туристами. Для поддержания чистоты территории необходимо ввести курортный сбор, полагает собеседник НСН.
«Дикого туриста очень трудно контролировать и элементарно посчитать. Совершенно непонятно, какая нагрузка сейчас происходит на озеро. На региональном уровне неоднократно обсуждалась идея введения курортного сбора для диких туристов, допустим, в размере, не превышающем 100 рублей. Мера, безусловно, непопулярная. Но у муниципалитетов, которые находятся в прибрежной полосе, сегодня просто нет денег для того, чтобы убирать за туристами ту грязь, которую они за собой оставляют. Я все-таки являюсь сторонником введения туристического сбора на Байкале. Ну, еще на стадии был за введение. Тогда это был курортный сбор в рамках эксперимента в стране. Но тогда его сделали только в трех южных регионах. Безусловно, что необходимо эту идею поддерживать дальше», - заявил он.
Основной трудностью на пути введения туристического сбора оказались не местные власти, а население, которое выступает против подобных мер, объяснил зампред.
«Местные органы власти все выступают за введение туристического сбора, потому что нагрузка идет на берег дикая. Местное население постоянно жалуется, что туристы загадили все. Но при этом денег, для того, чтобы убрать за туристами, не хватает. Это главная проблема. Безусловно, население не все будет “за” туристический сбор. Люди будут говорить: “ну что же такое, Байкал – общенациональное достояние, а мы теперь не можем туда попасть, потому что у нас нет 50 рублей, чтобы заехать на эту территорию”. Ну, понятно: то есть они пару тысяч рублей нашли доехать до Байкала, а сто рублей, чтобы за ними потом все почистили, они не найдут», - добавил Будуев.
Ранее на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?» в пресс-центре НСН руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев также рассказал, что одной из главных проблем Байкала является обычный мусор, оставленный туристами. По его словам, большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Частный случай». В Кремле откликнулись на расстрел в воинской части
- Украинские силовики и ЛНР запустили ракеты у Золотого к разводу сил
- В Киеве заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным
- СВР не комментирует смерть ребенка в своей штаб-квартире
- Киев объявил о начале разведения сил в Донбассе