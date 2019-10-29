«Дикие» туристы стали настоящим бичом Байкала

Будуев добавил, что немаловажным аспектом на пути борьбы за чистоту Байкала является контроль за туристами. Для поддержания чистоты территории необходимо ввести курортный сбор, полагает собеседник НСН.

«Дикого туриста очень трудно контролировать и элементарно посчитать. Совершенно непонятно, какая нагрузка сейчас происходит на озеро. На региональном уровне неоднократно обсуждалась идея введения курортного сбора для диких туристов, допустим, в размере, не превышающем 100 рублей. Мера, безусловно, непопулярная. Но у муниципалитетов, которые находятся в прибрежной полосе, сегодня просто нет денег для того, чтобы убирать за туристами ту грязь, которую они за собой оставляют. Я все-таки являюсь сторонником введения туристического сбора на Байкале. Ну, еще на стадии был за введение. Тогда это был курортный сбор в рамках эксперимента в стране. Но тогда его сделали только в трех южных регионах. Безусловно, что необходимо эту идею поддерживать дальше», - заявил он.

Основной трудностью на пути введения туристического сбора оказались не местные власти, а население, которое выступает против подобных мер, объяснил зампред.

«Местные органы власти все выступают за введение туристического сбора, потому что нагрузка идет на берег дикая. Местное население постоянно жалуется, что туристы загадили все. Но при этом денег, для того, чтобы убрать за туристами, не хватает. Это главная проблема. Безусловно, население не все будет “за” туристический сбор. Люди будут говорить: “ну что же такое, Байкал – общенациональное достояние, а мы теперь не можем туда попасть, потому что у нас нет 50 рублей, чтобы заехать на эту территорию”. Ну, понятно: то есть они пару тысяч рублей нашли доехать до Байкала, а сто рублей, чтобы за ними потом все почистили, они не найдут», - добавил Будуев.

Ранее на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?» в пресс-центре НСН руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев также рассказал, что одной из главных проблем Байкала является обычный мусор, оставленный туристами. По его словам, большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе.

