Туристы с окурками атаковали Байкал

«Сейчас очень важный аспект – необходимо остановить замусоривание прибрежной территории со стороны туристов, поскольку Байкал сейчас является точкой притяжения для туристов целого ряда регионов. Люди едут на машинах, зачастую не организовано и, к сожалению, многие туристы не обладают высоким уровнем культуры поведения. Люди мусорят и не всегда за собой убирают. Тем более с развитием инфраструктуры нагрузка на Байкал резко выросла. Я повторюсь, что речь идет о неорганизованных и так называемых “диких” туристах», - рассказал депутат.

С его точкой зрения согласился руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев.

«Большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе. Благодаря нашим информационным щитам и работе с туристическими базами туристов нужно осведомлять. Они должны знать о селективной системе сбора мусора, о том, что его вывозят не в лес, а о том, что он везётся на переработку. Иностранные туристы более ответственны, они лучше уберут мусор в карман, чем выкинут в неположенном месте. Также ответственнее должен относиться бизнес, часть мусора явно принадлежит не туристам», - объяснил Токарев.

Самым опасным для природы мусором сейчас являются сигаретные окурки. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова в рамках круглого стола НСН.

«Самый основной и опасный источник загрязнения – сигаретные окурки, которые составляют чуть ли не 50% мусора. Опасность в том, что один сигаретный окурок загрязняет один квадратный метр почвы. Они не поддаются переработке и заражают почву, нанося серьёзный вред природе», - заметила Морозова.

Но не только «дикие» туристы замусоривают озеро. По словам руководителя проектов по корпоративной социальной ответственности En+ Group Светланы Чекалиной, местные жители свозят свой бытовой мусор на несанкционированные свалки на берегах Байкала.

«Помимо мусора, оставленного туристами, мы находим и мусор, оставленный жителями региона. Мы находим старые стиральные машинки, проржавевшие автомобили «Жигули», пианино, детские игрушки, одежду. Люди в принципе вывозят свой мусор на несанкционированные свалки на берега Байкала», - рассказала Чекалина.

Однако, по словам Максима Токарева, проблема свалок сейчас практически решена. Да и туристам предоставляется всё больше и больше возможностей для культурного отдыха с ответственным отношением к природе.

«На побережье Байкала сейчас действительно появляются рекреационные зоны, которые либо отдаются предпринимателям, либо становятся особо-охраняемыми природными территориями. Эти зоны оборудуются. Там появляются площадки для парковки автомобилей, для хорошего отдыха туристов, беседки, места сбора мусора и санитарные зоны. Благодаря таким территориям сохраняется в чистоте побережье. Кроме того, появился региональный оператор по вывозу мусора. Так как расстояния действительно очень большие, здесь нужен именно добросовестный подход. Все территории несанкционированных свалок сейчас закрыты. Появление там грозит большими штрафами. Сейчас среди населения внедряется тариф за сбор мусора», - рассказал Токарев.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал главной проблемой Байкала отсутствие очистных сооружений в ЖКХ. По его словам, самое глубокое озеро на планете в последние годы посещает слишком много туристов. Иванов добавил, что, несмотря на увеличение количества гостиниц в этом районе, об очистных сооружениях никто не думает.

