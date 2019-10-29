Байкал погряз в окурках

Руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?» в пресс-центре НСН рассказала, какой мусор наиболее угрожает Байкалу.

«Самый основной и опасный источник загрязнения – сигаретные окурки, которые составляют чуть ли не 50% мусора. Опасность в том, что один сигаретный окурок загрязняет один квадратный метр почвы. Они не поддаются переработке и заражают почву, нанося серьёзный вред природе», - рассказала Морозова.

Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев заявил, что одной из главных проблем Байкала является обычный мусор, оставленный туристами.

