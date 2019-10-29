Люди выкидывают на берега Байкала старые «Жигули» и стиральные машинки

Руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности En+ Group Светлана Чекалина на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?» в пресс-центре НСН рассказала о несанкционированных свалках на берегах Байкала.

«Помимо мусора, оставленного туристами, мы находим и мусор, оставленный жителями региона. Мы находим старые стиральные машинки, проржавевшие автомобили «Жигули», пианино, детские игрушки, одежду. Люди в принципе вывозят свой мусор на несанкционированные свалки на берега Байкала», - рассказала Чекалина.

Руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова рассказала, какой мусор наиболее угрожает Байкалу.

