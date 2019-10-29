Все несанкционированные свалки на берегах Байкала закрыты

Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев на пресс-конференции «Спасти Байкал: Как уберечь самое большое озеро планеты от негативного воздействия людей?» в пресс-центре НСН заявил региональный оператор уже начал работу по устранению мусора с берегов уникального озера.

«На побережье Байкала сейчас действительно появляются рекреационные зоны, которые либо отдаются предпринимателям, либо становятся особо-охраняемыми природными территориями. Эти зоны оборудуются. Там появляются площадки для парковки автомобилей, для хорошего отдыха туристов, беседки, места сбора мусора и санитарные зоны. Благодаря таким территориям сохраняется в чистоте побережье. Кроме того, появился региональный оператор по вывозу мусора. Так как расстояния действительно очень большие, здесь нужен именно добросовестный подход. Все территории несанкционированных свалок сейчас закрыты. Появление там грозит большими штрафами. Сейчас среди населения внедряется тариф за сбор мусора», - рассказал Токарев.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» в России реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал». На ключевые задачи, в частности, строительство и модернизацию очистных сооружений, сохранение и воспроизведение уникальных водных биологических ресурсов в общей сложности будет направлено более 33 млрд. рублей. Но один из главных источников загрязнения озера являются вовсе не стройки, а простой бытовой мусор, который на берегу Байкала оставляют как местные жители, так и многочисленные туристы.

