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Сокращение летной программы по России: в чем причины и какие ожидать последствия?

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Начало конференции

10:30

12 мая 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 5945437

12.05.2023 в 10.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сокращение летной программы по России: в чем причины и какие ожидать последствия?»


В России начали массово отменять внутренние авиарейсы на фоне сокращения субсидий. Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки. Если в прошлом году авиаперевозчикам на выполнение внутренних рейсов было выделено 9 миллиардов рублей, то в 2023-м - 7,5 миллиарда.

В свою очередь, Росавиация решила убрать маршруты, по которые договоры о финансировании еще не были заключены.Больше всего отмененных маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Также в начале весны 2023 года СМИ сообщили, что авиакомпании столкнулись с проблемой выдачи свидетельств пилотам, бортпроводникам и техникам.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Какие летные программы пострадали в первую очередь?
  • Есть ли вероятность дальнейшего сокращения летных программ?
  • Сколько сегодня самолетов простаивает?
  • Какое количество летного персонала сегодня сократили?

Участники пресс-конференции:

  • Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев;
  • Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 10:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости

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