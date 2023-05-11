12.05.2023 в 10.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сокращение летной программы по России: в чем причины и какие ожидать последствия?»



В России начали массово отменять внутренние авиарейсы на фоне сокращения субсидий. Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки. Если в прошлом году авиаперевозчикам на выполнение внутренних рейсов было выделено 9 миллиардов рублей, то в 2023-м - 7,5 миллиарда.

В свою очередь, Росавиация решила убрать маршруты, по которые договоры о финансировании еще не были заключены.Больше всего отмененных маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Также в начале весны 2023 года СМИ сообщили, что авиакомпании столкнулись с проблемой выдачи свидетельств пилотам, бортпроводникам и техникам.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие летные программы пострадали в первую очередь?

Есть ли вероятность дальнейшего сокращения летных программ?

Сколько сегодня самолетов простаивает?

Какое количество летного персонала сегодня сократили?

Участники пресс-конференции:

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев;

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



