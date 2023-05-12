«Цены и хамское отношение»: На что чаще всего жалуются авиапассажиры

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что россиян беспокоят завышенные цены, проблемы с ваучерами и багажом. 

Авиапассажиры в России чаще всего жалуются на завышенные цены, проблемы с ваучерами, багажом и хамское отношение со стороны компаний, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.

«Среди ключевых вопросов – это стоимость полётов. Жалобы на то, что по ряду направлений выросла, мы мониторим, проверяя, так ли это на самом деле. Смотрим несколько месяцев, и если информация подтверждается, обращаемся в ФАС. Среди других проблем отметил бы ситуацию с ваучерами, которая до си пор не решена. И государству важно здесь выделить ту поддержку, которая позволит данный вопрос закрыть со всеми пассажирами, чтобы они могли либо получить прямые выплаты, либо воспользоваться ваучерами в долгосрочной перспективе. Сейчас ваучеры заканчиваются, дальше им воспользоваться нельзя, но ряд авиакомпаний отказывают в выплате денежных средств», - рассказал он.

По его словам, в последнее время авиакомпании начали экономить буквально на всем, что вызывает недовольство у пассажиров.

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«Также вопросы с потерей багажа, хамское отношение, когда авиакомпания может отменить вылет в текущий день. Это, например, полеты в Марий Эл: полеты выполняются тогда, когда хочет авиакомпания, когда у них достаточная загрузка, и пассажиры не знают, как планировать время. С этим надо разбираться, такого быть не должно! И еще одна проблема – ухудшение качества сервиса на борту воздушного судна: некоторые авиакомпании в последнее время начинают экономить абсолютно на всем», - заключил он.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН дал советы россиянам, которые хотят сэкономить на покупке авиабилетов.


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