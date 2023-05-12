«Не сможем улететь»: В отрасли объяснили «недопустимо высокие» цены на авиабилеты

С другой стороны, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН объяснил, что без повышенных цен на билеты россияне столкнутся с дефицитом предложения и не смогут никуда улететь.

«Я бы сам не хотел оказаться в ситуации, когда критически необходимо лететь, но стоимость билета очень велика... Но во времена Советского Союза существовал дефицит билетов при их относительной доступности. Если сейчас цены на билеты будут очень низкими, мы столкнемся с дефицитом предложения. Такая ситуация складывается на ряде дальневосточных направлений, на ряде популярных курортных направлений: билетов нет ни за какие деньги. Переплачивать не хочется, но лучше иметь возможность втридорога заплатить и улететь, чем не попасть туда, куда критически важно. Это динамическое ценообразование и закон рыночной экономики», - рассказал он.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил реформировать программу субсидирования авиамаршрутов. Он призвал разработать долгосрочную программу поддержки.

