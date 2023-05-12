«Не сможем улететь»: В отрасли объяснили «недопустимо высокие» цены на авиабилеты
Илья Зотов обещал обратиться в ФАС, а исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напомнил о рыночных принципах экономики.
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН заявил, что стоимость авиаперевозки по некоторым направлениям выросла недопустимо. Он пообещал направить обращение в ФАС.
«Самый болезненный вопрос, вызывающий больше всего опасений среди наших граждан – транспортная доступность в части стоимости. Среди тех путешественников, которые пользуются авиатранспортом, для 40% стоимость – самый главный вопрос. Стоимость на ряде направлений выросла серьёзно. ФАС мониторит, но делает это не регулярно. Направление Москва- Благовещенск в некоторые даты апреля составляли 100 тысяч рублей туда-обратно. Полёты Москва-Киров стоили 40 тысяч… Там, где стоимость выросла в разы и недопустимо высокая для эконом-перелётов – там работает одна авиакомпания. ФАС нужно внимательно смотреть на аэропорты, где работает одна авиакомпания. Мы в ближайшее время направим обращение с тем мониторингом, который сейчас провели», - сообщил он.
С другой стороны, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН объяснил, что без повышенных цен на билеты россияне столкнутся с дефицитом предложения и не смогут никуда улететь.
«Я бы сам не хотел оказаться в ситуации, когда критически необходимо лететь, но стоимость билета очень велика... Но во времена Советского Союза существовал дефицит билетов при их относительной доступности. Если сейчас цены на билеты будут очень низкими, мы столкнемся с дефицитом предложения. Такая ситуация складывается на ряде дальневосточных направлений, на ряде популярных курортных направлений: билетов нет ни за какие деньги. Переплачивать не хочется, но лучше иметь возможность втридорога заплатить и улететь, чем не попасть туда, куда критически важно. Это динамическое ценообразование и закон рыночной экономики», - рассказал он.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил реформировать программу субсидирования авиамаршрутов. Он призвал разработать долгосрочную программу поддержки.
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