«Рекордные показатели»: Как российские авиакомпании справляются с санкциями

Авиаотрасль показывает положительную динамику по перевозкам на внутренних линиях в этом году, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН.

«В целом перевозки на внутренних линиях в этом году показывают позитивную динамику. Ряд аэропортов отчитывались о рекордных показателях, которые они получили за новогодние и майские праздники. Объемные показатели растут», - отметил он.