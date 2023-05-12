«Рекордные показатели»: Как российские авиакомпании справляются с санкциями

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что отрасль показывает положительную динамику по перевозкам на внутренних и международных линиях. 

Авиаотрасль показывает положительную динамику по перевозкам на внутренних линиях в этом году, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН.

«В целом перевозки на внутренних линиях в этом году показывают позитивную динамику. Ряд аэропортов отчитывались о рекордных показателях, которые они получили за новогодние и майские праздники. Объемные показатели растут», - отметил он.

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Также Пантелеев добавил, что отрасли удалось решить возникшие в результате санкций проблемы на международных линиях.

«В то же время есть позитивные тенденции в части перевозок на международных линиях. В целом российским авиакомпаниям удалось перевести исключительно в российский реестр большое количество самолетов. Это снимает проблему двойной регистрации. Это внушительный парк, который может обеспечить перевозку наших туристов по наиболее востребованным направлениям», - рассказал он.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил реформировать программу субсидирования авиамаршрутов. Он призвал разработать долгосрочную программу поддержки.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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