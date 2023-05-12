«Время на деньги»: Россиянам дали советы, как сэкономить на авиабилетах
Олег Пантелеев и Илья Зотов призвали продумывать маршрут заранее, выбирать менее популярные месяцы и аэропорты соседних городов.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН дал советы россиянам, которые хотят сэкономить на покупке авиабилетов.
«Лучше всего планировать заранее и рассматривать много вариантов. Придется обменять время на деньги: то время, которое путешественник потратит на поиск оптимального по цене варианта, позволит ему сэкономить. Сейчас с учетом развития информационных систем, поисковых механизмов, есть возможность рассматривать альтернативные сценарии путешествий, когда вместо прямого авиаперелёта можно сформировать цепочку с одной-двумя пересадками, иногда с пересадками на наземный транспорт. В итоге это даёт возможность иногда неплохо сэкономить», - отметил он.
При этом он призвал сделать акцент на менее востребованных периодах года, когда билеты сами по себе дешевле.
«Но, как показывает практика, лучший вариант сэкономить – это летать в тот период, когда полеты по данному направлению менее востребованы. В феврале, ноябре полёты по большинству направлений не такие востребованные, цены по году авиакомпании устанавливают на минимальном уровне. Для тех, кто хочет посетить музеи – это, возможно, и неплохой вариант», - объяснил эксперт.
Со своей стороны, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил рассмотреть аэропорты соседних регионов.
«Можно порекомендовать рассматривать аэропорты соседних регионов. Например, я знаю туристов, которые прилетали в Минеральные Воды и оттуда на поезде добирались до Сочи. И получалось в разы дешевле. Кроме того, ряд направлений является скидочными - например, билет Москва-Пермь можно было приобрести за 3 тысячи рублей, хоть расстояние большое», - добавил он.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН заявил, что стоимость на авиаперевозку по некоторым направлениям выросла недопустимо.
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