«Время на деньги»: Россиянам дали советы, как сэкономить на авиабилетах

При этом он призвал сделать акцент на менее востребованных периодах года, когда билеты сами по себе дешевле.

«Но, как показывает практика, лучший вариант сэкономить – это летать в тот период, когда полеты по данному направлению менее востребованы. В феврале, ноябре полёты по большинству направлений не такие востребованные, цены по году авиакомпании устанавливают на минимальном уровне. Для тех, кто хочет посетить музеи – это, возможно, и неплохой вариант», - объяснил эксперт.

Со своей стороны, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил рассмотреть аэропорты соседних регионов.

«Можно порекомендовать рассматривать аэропорты соседних регионов. Например, я знаю туристов, которые прилетали в Минеральные Воды и оттуда на поезде добирались до Сочи. И получалось в разы дешевле. Кроме того, ряд направлений является скидочными - например, билет Москва-Пермь можно было приобрести за 3 тысячи рублей, хоть расстояние большое», - добавил он.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН заявил, что стоимость на авиаперевозку по некоторым направлениям выросла недопустимо.



