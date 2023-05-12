«Нужна прозрачность»: В России призвали реформировать программу субсидирования авиамаршрутов

Со своей стороны, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предложил перейти к субсидированию в зависимости от пассажиропотока.

«По вопросу, связанному с трансформацией субсидирования межрегиональных перевозок, я, безусловно, поддерживаю эту инициативу. Нужно работать с приоритетами, которые ставит государство. Выделяю в большей степени полёты в труднодоступные населенные пункты, туда, где отсутствует круглогодичное наземное сообщение. И, кроме того, я полагаю, что нужно постепенно переходить от существующий ситуации, когда поддержка либо есть, либо нет, к субсидированию, которое будет менять свой объем в зависимости от пассажиропотока», - сказал он в пресс-центре НСН.

Ранее СМИ сообщали, что в России начали массово отменять внутренние авиарейсы на фоне сокращения субсидий. Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки.



