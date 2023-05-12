«Нужна прозрачность»: В России призвали реформировать программу субсидирования авиамаршрутов
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил разработать долгосрочную программу поддержки.
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил реформировать программу субсидирования авиамаршрутов. Он призвал разработать долгосрочную программу поддержки.
«Будем выступать с той позиции, что государству нужно разработать федеральную программу поддержки авиакомпаний в этом году по аналогии с прошлым, а также полностью реформировать программу субсидирования авиамаршрутов, поскольку к ней много вопросов не только у нас, но и Общественной палаты. Также были вопросы к отсутствию прозрачности в выделении субсидий авиакомпаний. Кроме того, маршруты должны быть поддержаны государством не на один год, как сейчас, когда авиакомпании не уверены, что будет завтра. Нужна долгосрочная программа на три года, чтобы маршруты можно было «раскатывать» и делать их экономически востребованными», - объяснил эксперт.
Со своей стороны, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предложил перейти к субсидированию в зависимости от пассажиропотока.
«По вопросу, связанному с трансформацией субсидирования межрегиональных перевозок, я, безусловно, поддерживаю эту инициативу. Нужно работать с приоритетами, которые ставит государство. Выделяю в большей степени полёты в труднодоступные населенные пункты, туда, где отсутствует круглогодичное наземное сообщение. И, кроме того, я полагаю, что нужно постепенно переходить от существующий ситуации, когда поддержка либо есть, либо нет, к субсидированию, которое будет менять свой объем в зависимости от пассажиропотока», - сказал он в пресс-центре НСН.
Ранее СМИ сообщали, что в России начали массово отменять внутренние авиарейсы на фоне сокращения субсидий. Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки.
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