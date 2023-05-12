В авиаотрасли оценили последствия сокращения господдержки

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН раскрыл детали уменьшения субсидирования авиаотрасли. По его словам, господдержка была сокращена всего на 300 миллионов, а самые востребованные направления перевозок не пострадали.

«В СМИ были громкие заголовки, что стоимость перелетов вырастет на 15-30% и так далее. То, что маршруты сократятся, ни для кого не было секретом. Что касается господдержки, по факту в прошлом году было доведено до компаний 7,8 миллиарда рублей. Нынешняя поддержка озвучена в районе 7,5 миллиарда рублей, то есть, сокращение на 300 миллионов. Если мы будем брать абсолютные цифры, то сокращение маршрутов измеряется десятком, это не сотни маршрутов. Среди направлений, которые не получили поддержку, Петрозаводск-Нижний Новгород, Петрозаводск- Казань. Не каждый из них был бы загружен полностью», - отметил он.

Зотов также подчеркнул, что приоритетные и востребованные направления не пострадали, на Дальнем Востоке проблем не возникнет.

«Все социальные маршруты авиакомпании сохранят, государство сделает все возможное. Все востребованные маршруты среди населения остались. СМИ передергивают информацию о том, что Дальний Восток тоже потеряет такую поддержку. На самом деле все маршруты по Дальнему Востоку будут сохранены, объем поддержки по данному направлению ежегодно растет. Это приоритетное направление», - добавил он.

В России начали массово отменять внутренние авиарейсы на фоне сокращения субсидий. Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки. Если в прошлом году авиаперевозчикам на выполнение внутренних рейсов было выделено 9 миллиардов рублей, то в 2023-м - 7,5 миллиарда.



