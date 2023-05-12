«Диалог с МИД»: Авиакомпании ожидают открытия новых международных направлений

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН рассказал, каких ожидать изменений по летным программам по сравнению с прошлым годом.

«Радикальных отличий ожидать не приходится. Надеемся, что будут появляться новые международные направления. Работу в этой части очень активно ведут авиационные власти России, находясь в тесном диалоге с МИД России и коллегами в других странах», - сказал он.

Пантелеев также отметил, что на внутренних рейсах авиакомпании вышли на множество новых для себя направлений, которые закрепятся.