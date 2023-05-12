«Диалог с МИД»: Авиакомпании ожидают открытия новых международных направлений
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал, какой будет летная программа в этом году.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН рассказал, каких ожидать изменений по летным программам по сравнению с прошлым годом.
«Радикальных отличий ожидать не приходится. Надеемся, что будут появляться новые международные направления. Работу в этой части очень активно ведут авиационные власти России, находясь в тесном диалоге с МИД России и коллегами в других странах», - сказал он.
Пантелеев также отметил, что на внутренних рейсах авиакомпании вышли на множество новых для себя направлений, которые закрепятся.
«Что касается перевозок внутри России, то за прошлый год авиакомпании вышли на множество новых для себя направлений. Полагаю, что маршрутная сеть, сформированная сегодня нашими авиаперевозчиками, полностью удовлетворяет потребностям большинства наших авиапутешественников. Скорее всего, увидим продолжение прежних тенденций – рост популярности по некоторым туристическим направлениям. Сохранится рост на Минеральные Воды, на ряд других аэропортов в популярных у туристов местах», - добавил он.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил реформировать программу субсидирования авиамаршрутов. Он призвал разработать долгосрочную программу поддержки.
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