04.04.2024 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Снижение трафика в ТЦ и кинотеатрах: Как выживает индустрия развлечений?»

После длительного периода умеренного восстановления прирост трафика в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга может прекратиться из-за теракта в «Крокус Сити Холле». На сегодняшний день посещаемость ТЦ на 22% ниже допандемийных значений. Кинотеатры жалуются на нехватку контента и снижение посещаемости, однако эксперты называют его временным.

Участники рынка отмечают, что пока что отечественные картины и по качеству, и по количеству не могут заместить иностранные. Кинотеатры, часто выступающие якорными арендаторами торгцентров, закрываются.

По оценке НИУ ВШЭ, в России производится ежегодно примерно 100–120 фильмов для проката. Представители креативной индустрии и Союз торговых центров предложили Минэкономики запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 млрд руб. Реализация планов фактически удвоила бы выпуск кино в РФ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как изменился рынок российского кинематографа?

Как развивается российское кино?

Как влияют теракты на индустрию развлечений?

Как торговые центры повышают посещаемость?

Что сегодня интересует российского потребителя?

Сколько удалось импортозаместить российских брендов в торговых центрах?

Участники пресс-конференции:

вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин;

эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров;

кинопродюсер Максим Добромыслов

руководитель практики ГЧП Бюро адвокатов "Де-юре" Кирилл Быков

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



